На Луганщині п’яний військовий з автомату вбив жінку та поранив чоловіка

До поліції надійшло повідомлення медиків про те, що у Лисичанській лікарні внаслідок великого крововиливу померла 25-річна мешканка с. Троїцьке Попаснянського району, яка була госпіталізована з вогнепальними пораненнями.

Під час проведення першочергових слідчих дій співробітники Попаснянського відділу поліції встановили, що жінка за місцем свого мешкання святкувала день народження. Власник будинку, 29-річний чоловік потерпілої, запросив на свято військовослужбовців, де вони разом вживали спиртні напої.

Пізніше, під час вживання спиртних напоїв між одним з військовослужбовців та родиною потерпілих, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин виникла суперечка, яка згодом переросла в бійку. Конфлікт перейшов за межі подвір’я, де один з гостей зробив декілька пострілів з автомату, внаслідок чого було поранено жінку та її чоловіка.

Під час проведення огляду місця події поліцейські виявили та вилучили гільзи патронів калібру 5,45 мм.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України «Умисне вбивство» та ч. 2 ст. 15, п. 1 ст. 115 КК України «Замах на вбивство». Натепер військовослужбовці знаходяться у військовій прокуратурі Луганського гарнізону.

Досудове слідство на даному етапі проводиться слідчими поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області