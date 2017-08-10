Кримінальний дует затятих домушників затримала поліція Запоріжжя

Кримінальний дует затятих домушників затримала поліція Запоріжжя

20:02 10.08.2017
Кримінальний дует затятих домушників затримала поліція Запоріжжя

10 серпня 2017 року працівники карного розшуку Головного управління Національної поліції в Запорізькій області відразу після скоєння злочину затримали двох квартирних крадіїв.

Останні входять до організованого злочинного угрупування «Тучі». Спеціалізувалися на кваліфікованих квартирних крадіжках. Протягом 2015-2017 років скоїли ряд крадіжок з помешкань громадян на території кількох областей.

Вранці 10 серпня зловмисники проникли в квартиру по вулиці Казарцева. Звідти викрали комп’ютерну техніку, ювелірні вироби та інші речі, які мають цінність.
Безпосередньо під час затримання один із зловмисників спробував вчинити опір. У результаті поліцейським було застосовано спеціальний засіб – пристрій для відстрілу гумових куль.

Після надання первинної допомоги правопорушник відмовився від госпіталізації. З місця події вилучено викрадені речі.

Обох зловмисників за процесуальним керівництвом прокуратури затримано згідно ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання стосовно них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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