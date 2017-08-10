Жителька Львівщини додала до своєї заяви про грабіж щей й зґвалтування

Жителька Львівщини додала до своєї заяви про грабіж щей й зґвалтування

21:00 10.08.2017
Жителька Львівщини додала до своєї заяви про грабіж щей й зґвалтування

Про це повідомила потерпіла в ході розслідування, яке проводиться в межах відкритого кримінального провадження.

У Пустомитівське відділення поліції днями звернулася 22-річна жителька Миколаївського району. Вона повідомила, що в лісі неподалік залізничного переїзду в одному із сіл Пустомитівщини невідомий чоловік пограбував її, заволодівши мобільним телефоном марки «Meizu U10».

Правоохоронці встановили, що до скоєння пограбування причетний 65-річний місцевий мешканець. Речовий доказ у нього було вилучено. За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж).

Під час розслідування цього правопорушення стали відомі додаткові факти. Потерпіла напередодні звернулася в поліцію із заявою про те, що зловмисник не тільки її пограбував, а й намагався зґвалтувати. Проте намір свій втілити не зміг, оскільки жінка втекла.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.15 (замах на злочин) та ч.1 ст.152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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