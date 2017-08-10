Одеські поліцейські затримали стрілка, що поцілив людині в голову
Одеські поліцейські затримали стрілка, що поцілив людині в голову
Сьогодні, близько 03-години, на Адміральському проспекті між двома чоловіками виникла сварка, яка переросла в бійку.
В ході конфлікту один з чоловіків вихопив пістолет та здійснив постріл в сторону свого опонента.
Правоохоронці, які в цей час проїжджали неподалік, почули звук пострілу, миттєво відреагували на ситуацію та затримали правопорушника.
Потерпілому, який отримав поранення голови, надали першу домедичну допомогу та передали його співробітникам екстреної служби.
У затриманого вилучили пристрій для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями.
30-річного чоловіка передали слідчій групі, яку викликали для проведення необхідних процесуальних дій.
За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області