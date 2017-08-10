Одеські поліцейські затримали стрілка, що поцілив людині в голову

Одеські поліцейські затримали стрілка, що поцілив людині в голову

20:30 10.08.2017
Одеські поліцейські затримали стрілка, що поцілив людині в голову

Сьогодні, близько 03-години, на Адміральському проспекті між двома чоловіками виникла сварка, яка переросла в бійку.

В ході конфлікту один з чоловіків вихопив пістолет та здійснив постріл в сторону свого опонента.

Правоохоронці, які в цей час проїжджали неподалік, почули звук пострілу, миттєво відреагували на ситуацію та затримали правопорушника.

Потерпілому, який отримав поранення голови, надали першу домедичну допомогу та передали його співробітникам екстреної служби.

У затриманого вилучили пристрій для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями.

30-річного чоловіка передали слідчій групі, яку викликали для проведення необхідних процесуальних дій.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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