У селі на Закарпатті п’яний мотоцикліст жахливо врізався у паркан
У селі на Закарпатті п’яний мотоцикліст жахливо врізався у паркан
У поліцію Рахівського району ввечері надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими в селі Луги.
На місце події прибула слідчо-оперативна група.
Як встановили правоохоронці, 27-річний житель села Луги, рухаючись близько 20:30 год на незареєстрованому мотоциклі марки «Мустанг», злетів на швидкості з дороги й врізався в огорожу будинку. Внаслідок удару мотоцикліст отримав травми.
«Швидка» доставила потерпілого в реанімаційне відділення Рахівської районної лікарні, де за його життя борються лікарі.
За попередньою інформацією, мотоцикліст перебував у стані алкогольного сп’яніння.
В його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).
Розслідування автопригоди триває.
За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області