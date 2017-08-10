У селі на Закарпатті п’яний мотоцикліст жахливо врізався у паркан

У поліцію Рахівського району ввечері надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими в селі Луги.

На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Як встановили правоохоронці, 27-річний житель села Луги, рухаючись близько 20:30 год на незареєстрованому мотоциклі марки «Мустанг», злетів на швидкості з дороги й врізався в огорожу будинку. Внаслідок удару мотоцикліст отримав травми.



«Швидка» доставила потерпілого в реанімаційне відділення Рахівської районної лікарні, де за його життя борються лікарі.



За попередньою інформацією, мотоцикліст перебував у стані алкогольного сп’яніння.

В його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Розслідування автопригоди триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

