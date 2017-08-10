Поліція Харківщини затримала цілу банду телефонних шахраїв

Працівники поліції Харківщини викрили групу телефонних шахраїв.

Зловмисники представлялись працівниками банку та вивідували коди доступу до платіжних карток, після чого знімали гроші. До злочинної діяльності вказаної групи також причетні особи, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

На рахунку злодіїв близько 40 аналогічних злочинів.

Вжитими заходами розшуку співробітниками Управління карного розшуку ГУНП спільно з відділом Слобожанського Управління кіберполіції ДКП НПУ та працівниками Ізюмського відділу поліції були затримані підозрювані - 42, 31, 30-річні безробітні мешканці Ізюму.



Встановлено, що дана група осіб протягом останнього року за допомогою мобільного зв’язку та інтернет-ресурсів розсилала громадянам смс-повідомлення з текстом, що їх банківські карти заблоковано, із вказанням послідовності дій, які потрібні для розблокування особистих рахунків.

В подальшому, коли їм передзвонювали потерпілі, в ході бесіди зловмисники представлялися працівниками служби безпеки банку, вивідували особисті дані кредитних карток та коди доступу до рахунків і за допомогою різноманітних платіжних систем переводили грошові кошти потерпілих на рахунки, оформлені на підставних осіб.

Кошти знімали та розподіляли між членами групи. Також встановлено, що до злочинної діяльності вказаної групи причетні особи, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі.



30-річний громадянин на момент затримання мав при собі банківську карту, на яку з особистого рахунку одного з потерпілих було переведено 22000 гривень.

Речові докази вилучено. Чоловіки затримані, перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

