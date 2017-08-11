На Чернігівщині СБУ викрила на хабарі посадовця лісогосподарської галузі

Заступника директора одного з комунальних підприємств лісогосподарської галузі, що систематично вимагав від приватних підприємців хабарі за виділення лісових ділянок для вирубки дерев, викрила на Чернігівщині Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою.

Оперативники спецслужби затримали здирника під час отримання через посередника частини хабара у розмірі 50 000 гривень. Загальний розмір грошової винагороди, яку вимагав посадовець від підприємця, складав 132 000 гривень. Ця сума мала посприяти у виділенні комерсанту у розробку ділянки лісу для вирубки деревини та подальшого використання її у комерційних цілях.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.

За матеріалами прес-центру СБУ