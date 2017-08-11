У Львові затримані серійні злодії, які крали майже все, що бачили

У Львові затримані серійні злодії, які крали майже все, що бачили

03:00 11.08.2017
У Львові затримані серійні злодії, які крали майже все, що бачили

Працівники Шевченківського відділу поліції викрили групу зловмисників, причетних до скоєння щонайменше десяти крадіжок та одного грабежу. Це чоловіки віком від 27 до 32 років, троє з яких львів’яни, один – житель Яворівщини.

Зловмисники викрадали усе, що має хоч якусь цінність: акумулятори з легкових та вантажних автомобілів, кабель з ліфтової шахти, опалубку з новобудови тощо.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч.2,3 ст.185 (крадіжка) та ч.1 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене статтями, - позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Триває досудове розслідування та перевірка причетності зловмисників до скоєння інших злочинів.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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