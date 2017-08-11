В Ужгороді патрульні затримали вуличного наркодилера з товаром

Дільничні Ужгородського відділу поліції зупинили чоловіка, який мав із собою тринадцять згортків з метамфетаміном.

Під час патрулювання в Ужгороді дільничний виявив наркотики у підозрілого 36-річного ужгородця. Житель обласного центру Закарпаття мав при собі тринадцять згортків фольги різного розміру та форми. В них виявлено наркотичну речовину метамфетамін. Її направлено на експертизу.

Поліція вивчає правову кваліфікацію даної події та встановлює, звідки чоловік взяв наркотики і для чого їх зберігав.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області