На Чернігівщині слідчого судитимуть за аферу ціною у мільйон гривень

Слідчим відділом прокуратури Чернігівської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно слідчого поліції за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення).

Слідством установлено, що правоохоронець, який здійснював у 2015 році розслідування у кримінальному провадженні за фактом підробки номера кузова транспортного засобу (ст. 290 КК України), зловживаючи службовим становищем, вніс до офіційних документів завідомо недостовірну інформацію щодо власника автомобіля BMW X6 вартістю понад 1,1 млн грн, який визнано речовим доказом.

Підроблені офіційні документи слідчого стали підставою для отримання особою, у якої відсутні законні права на майно, з майданчика для тимчасового утримання та зберігання вказаного автомобіля, місцезнаходження якого нині не встановлено, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено до суду для розгляду по суті.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернігівської області