На Полтавщині начальника відділення поліції та його заступника взяли на хабарі

На Полтавщині начальника відділення поліції та його заступника взяли на хабарі

01:00 11.08.2017
На Полтавщині начальника відділення поліції та його заступника взяли на хабарі

Слідчі прокуратури Полтавщини спільно зі співробітниками відділу швидкого реагування Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління внутрішньої безпеки в Полтавській області під час отримання неправомірної вигоди затримали начальника та заступника  одного з відділень поліції Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в області.

Про це повідомив начальник управління прокуратури Полтавської області Ігор Поночовний.

За його словами, правоохоронці налагодили схему систематичного отримання неправомірної вигоди від підприємців, які здійснювали торгівлю на території їх обслуговування. Суми щомісячних хабарів мали складати від 200 до 2000 гривень з кожного підприємця, в залежності від виду товарів, що реалізовувався. У випадку не сплати вказаних коштів, правоохоронці погрожували підприємцям притягнути їх до адміністративної відповідальності та знищити товар.

Попередньо слідчі задокументували два факти отримання поліцейськими неправомірної вигоди на суму 3 000 та 2 000 гривень. У подальшому, після отримання керівниками відділення поліції 4 000 гривень, останніх затримали в порядку ст. 208 КПК України.

На даний час начальнику відділення поліції та його заступнику готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням), а також вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області

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