На Запоріжжі чоловіка взято під варту за вбивство у Бердянську

На Запоріжжі чоловіка взято під варту за вбивство у Бердянську

06:00 11.08.2017
На Запоріжжі чоловіка взято під варту за вбивство у Бердянську

За принципової позиції прокуратури, зловмиснику, який вбив людину в Бердянську, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 15 липня 2017 року близько 10 години до Бердянського відділу ГУ Нацполіції в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що у одному з приватних будинків по провулку Цілинному виявлено труп громадянина 1958 року народження з численними тілесними ушкодженнями в області голови та тулуба.

У ході першочергових розшукових дій правоохоронці встановили особу підозрюваного – місцевого 47-річного мешканця. Підозрюваного було затримано в одному з сіл району, де він переховувався у знайомих.

В ході проведення злагодженої роботи процесуальних прокурорів, слідчих та оперативних співробітників зібрано достатню кількість доказів для повідомлення громадянину Б. про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

За вчинений злочин зловмиснику загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області

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