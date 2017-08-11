Завідувача відділення дитячої лікарні взяли на хабарі у Хмельницькій області

Прокуратурою Хмельниччини спільно з іншими уповноваженими на боротьбу із корупцією органами продовжується цілеспрямована робота з виявлення корупційних правопорушень та притягнення винних до відповідальності.

Так, за процесуального керівництва галузевого відділу прокуратури області слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в області спільно із співробітниками Управління Служби безпеки України в області, в результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди завідувачем офтальмологічного відділення Хмельницької обласної дитячої лікарні.

Кошти в сумі 200 доларів США медичний працівник вимагав у матері малолітнього пацієнта за оформлення та видачу медичних документів, необхідних для надання права на встановлення дитині групи інвалідності.

Під час одержання обумовленої суми хабар а зазначену особу викрито «на гарячому», а кошти неправомірної вигоди вилучено.

Окрім цього за результатами огляду робочого кабінету лікаря виявлено та вилучено ще близько 26 тис. грн.

За матеріалами прес-служби прокуратури Хмельницької області