На Херсонщині поліцейські виявили затятого розповсюджувача порно

На Херсонщині поліцейські виявили затятого розповсюджувача порно

06:30 11.08.2017
На Херсонщині поліцейські виявили затятого розповсюджувача порно

Під час моніторингу соціальних мереж працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, обласного главку поліції на одній з персональних сторінок виявили факт розповсюдження фотографій з елементами порнографії.

У подальшому оперативники встановили особу власника сторінки. Ним виявився 29-річний житель одного з населених пунктів Каховського району.
Чоловік вів сторінку від імені вигаданої дівчини і щодня завантажував нові фото порнографічного характеру.

Сторінка була у вільному доступі, в тому числі її переглядали неповнолітні. Щодня на сторінку заходило від 80 до 140 глядачів. Поліцейські задокументували понад 20 фактів розміщення на сторінці порнографічної продукції.

- Ми встановили, що заборонені порнографічні матеріали чоловік копіював з інших сайтів та розміщував на своїй сторінці для загального огляду, - повідомив заступник начальника відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції в Херсонській області Вадим Десятник.

У помешканні чоловіка поліцейські провели санкціонований обшук, вилучили системний блок та ноутбук. Були проведені комп’ютерно-технічні та мистецькознавча експертизи, які визнали фото порнографією.

Чоловік пояснив, що робив це виключно задля власного задоволення і не знав, що за розміщення порно в соцмережі передбачена кримінальна відповідальність. Порнографічні фото поліцейські видалили з мережі.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1,3 ст.301 Кримінального кодексу України «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів». Чоловіку повідомлено про підозру.

Йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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