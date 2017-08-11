Поліція Харківщини розшукує свідків смертельної ДТП

Поліція Харківщини розшукує свідків смертельної ДТП

06:45 11.08.2017
Поліція Харківщини розшукує свідків смертельної ДТП

05.08.2017 бл. 18.45 год за адресою: Харківська область, Нововодолазький район, в районі 51 км. + 48,4 м. автодороги сполученням Харків - Красноград мало місце наїзду автомобілем «ВАЗ 11183» р.н. АХ1258ВІ під керуванням Горячева А.М., 1983 р.н. на перешкоду у вигляді відбійнику, що розташований вздовж вказаної дороги, в результаті чого водій Горячев А.М. від отриманих тілесних ушкоджень помер при транспортуванні до медичного закладу.

На теперішній час відсутня будь-яка інформація про дану дорожньо- транспортну подію та сам механізм її виникнення.

Для повного та об’єктивного розслідування вказаного факту прошу всіх небайдужих громадян які стали свідками вказаної дорожньо- транспортної події, а також осіб які надавали первинну медичну допомогу водієві вказаного автомобіля безпосередньо після аварії звернутись до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22 до слідчого Черкащина Ігоря Юрійовича, а також за телефоном 097-721-77-16.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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