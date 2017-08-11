Молодик на мопеді розбився на смерть у Полтавській області

До поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в одному із сіл району в результаті аварії загинув місцевий мешканець.

Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події встановлено, що близько опівночі 22-річний хлопець рухався на мопеді «Suzuki». Під час керування транспортом виїхав на ліве узбіччя та допустив наїзд на електроопору.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці.



Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого).

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

