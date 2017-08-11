У Запоріжжі поліцейські затримали кривдника 15-річної дівчини

Невідома особа біля будинку по вулиці Василя Сергієнко в місті Запоріжжя скоїла розбійний напад на 15-річну дівчину. Потерпіла звернулась за допомогою до поліції.

Правоохоронці з’ясували, що дівчина на лавці біля будинку гралась мобільним телефоном. До неї підійшов невідомий чоловік та, погрожуючи, заволодів телефоном.

Співробітники карного розшуку Хортицького відділення поліції вжитими заходами розшуку за прикметами встановили особу зловмисника. 30-річного раніше засудженого місцевого мешканця затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

На даний час встановлюється причетність затриманого до скоєння інших корисливих злочинів.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області