В одному з київських парків поліція затримала трійцю вуличних грабіжників

За грабіж у парку київські поліцейські затримали трійку товаришів

Троє молодиків, перебуваючи в парку «Нивки», накинулись із кулаками на потерпілого та відібрали мобільний телефон.

Розпочато кримінальне провадження.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернувся 22-річний місцевий мешканець та повідомив, що в парку на нього напали троє невідомих, побили та відібрали мобільний телефон.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка належним чином задокументувала подію. В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції затримали зловмисників. Ними виявилися двоє 17-річних мешканців Київщини та 19-річний киянин, раніше проблем із законом у них не виникало.



Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає покарання - від чотирьох до шести років позбавлення волі.