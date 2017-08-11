У Маріуполі поліцейські затримали небезпечну банду рекетирів-рецидивістів

Співробітниками слідчого управління поліції Донецької області спільно з Управлінням СБУ в Донецькій області та обласною прокуратурою припинено злочинну діяльність організованої злочинної групи, яка вимагала гроші у маріупольських підприємців.

В результаті комплексу слідчо-оперативних заходів всі учасники злочинного угрупування затримані. Ними виявилися троє жителів Маріуполя, раніше засуджених за аналогічні злочини.

В ході досудового розслідування встановлено, що зловмисники під загрозою розправи систематично «збирали данину» з підприємців м. Маріуполя.



Наразі за адресами мешкання вимагачів проводяться обшукові заходи. Вилучено грошові кошти, отримані злочинним шляхом.



Попередньо факт кваліфіковано за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України «Вимагання».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.



Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

