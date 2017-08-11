На Дніпропетровщині у власній квартирі трагічно загинув самотній чоловік

На Дніпропетровщині у власній квартирі трагічно загинув самотній чоловік

08:21 11.08.2017
На Дніпропетровщині у власній квартирі трагічно загинув самотній чоловік

О 00:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в п`ятиповерховому будинку на вулиці Молодіжній міста Вільногірськ.

До місця виклику було направлено черговий караул 52 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю на місце пожежі встановлено, що з вікна квартири на четвертому поверсі йде дим. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.

Зі слів мешканців будинку в квартирі проживав самотній чоловік.

Після ліквідації пожежі в квартирі знайдено тіло людини без ознаків життя.

Локалізовано пожежу  о 01:06, ліквідовано  о 01:13 хвилин.

Вогнем пошкоджено дерев`яну віконну раму стіни, підлогу та меблі на площі 19 м.кв.

До гасіння пожежі було залучено 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця пожежно - рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Причину загибелі людини та виникнення пожежі встановлюються слідчими органами Вільногірського відділення національної поліції.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Чи допоможе проект Стіна на сході України захиститися від Росії?
10.08.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Янукович может не дожить до вердикта суда
10.08.2017
Яніна Соколовська
Головний редактор порталу «Известия в Україні»
Реакція українців на загибель Ірини Бережної - це був тест на людяність
08.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.