В Умані затримали двох злодіїв, які обкрадали водіїв-далекобійників

В Умані затримали двох злодіїв, які обкрадали водіїв-далекобійників

09:00 11.08.2017
В Умані затримали двох злодіїв, які обкрадали водіїв-далекобійників

В Умані оперативники карного розшуку затримали зловмисників, які на автодорозі проникли в кабіну вантажного автомобіля та намагались його обікрасти. Речові докази вилучені.

Правоохоронці перевіряють їх на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території області та району.

До співробітників кримінальної поліції Уманщини надійшла оперативна інформація про те, що на території району двоє чоловіків мають намір здійснювати крадіжки з вантажівок. Було прийнято рішення про організацію та проведення відпрацювання отриманої інформації.

Так, вночі, на одній з ділянок автодороги біля АЗС, оперативники помітили чоловіка, який підозріло себе поводив. Невідомий відчинивши двері до однієї з припаркованих вантажівок почав нишпорити в ній та відразу був затриманий поліцейськими.

Також, неподалік від місця події, був виявлений автомобіль в якому знаходився спільник затриманого. Як виявилось, він по телефону орієнтував свого товариша про місце перебування водія багатоваговика.

Дует зловмисників було затримано. Ними виявилися раніше судимі 33 та 34-річні мешканці міста Умань. У них було виявлено та вилучено засоби для відчинення дверей та мобільні телефони.

Поліція перевіряє їхню причетність до вчинення аналогічних злочинів на території області та району.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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