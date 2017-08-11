У Маріуполі салон інтимного масажу прикрили не через масаж, а через інтим

У Маріуполі салон інтимного масажу прикрили не через масаж, а через інтим

09:22 11.08.2017
У Маріуполі салон інтимного масажу прикрили не через масаж, а через інтим

Співробітниками прокуратури Донецької області спільно із слідчими Головного управління Національної поліції в Донецькій області та працівниками відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми припинено незаконну діяльність масажного салону у Маріуполі.

Під час слідства встановлено, що у масажному салоні, який працював у Центральному районі Маріуполя, вчиняли розпусні дії. Свої послуги працівники салону називали інтимним масажем.  

За сеанс «релаксу» брали від 900 до 4500 гривень.  За додаткову плату дівчата-масажисти надавали інтимні послуги. 

На момент приїзду правоохоронців у салоні працювало п’ятеро жінок у віці від 20 до 22 років.  

Під час санкціонованих обшуків у салоні виявили та вилучили гроші, отримані за заняття незаконною діяльністю, візитки, рекламну продукцію, договори.

Наразі затримано адміністратора вказаного салону, ним виявилася 20-річна жінка, встановлюється організатор бізнесу.

Досудове розслідування за ч.2 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти або звідництво) КК України, триває.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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