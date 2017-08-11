Прокуратура Харківщини оголосила про підозру переправникам нелегалів до РФ

Прокуратурою Харківської області затверджено підозру організатору та двом його пособникам у створенні каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон ( ч. ч. 2, 3 ст. 332 КК України).

За інформацією в. о. начальника відділу прокуратури області Олександра Цимбалістенка, у організації злочинної групи підозрюється 56-річний громадянин України, уродженець Азербайджану. Ще двоє українців (1967 та 1981 р.н.) стали членами групи.

Угруповання діяло з лютого 2016 року по травень 2017. За цей час вони організували діючий канал нелегальної міграції через українсько-російський кордон. Організатор підшукував клієнтів здебільшого серед своїх земляків.

Першим «клієнтом» став громадянин Азербайджану. Він прилетів до Харкова у квітні 2016 року. Організатор групи зустрів іноземця в аеропорту, поселив на кілька днів в квартирі. Потім інші учасники організували азербайджанцю перехід кордону поза межами пунктів пропуску. За цю «роботу» чоловік заплатив 600 доларів.

Проте, до російської території він не дійшов 5 метрів та був затриманий прикордонниками. Не зважаючи на невдачу, зловмисники продовжили свою протиправну діяльність. І вже наступні «пакети послуг» подорожчали до 800 доларів за одну особу.

25 травня цього року троє учасників організованої групи були затримані співробітниками УСБУ в області.

На даний час їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області