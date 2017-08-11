На Запоріжжі суд заарештував рецидивіста за грабіж та спробу зґвалтування

Запорізькою місцевою прокуратурою №2 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом замаху на зґвалтування жінки та вчинення відносно неї грабежу, поєднаного з насильством.

34-річний раніше засуджений за злочини проти життя та проти статевої свободи мешканець Запоріжжя громадянин Н. здійснив напад на жінку, повалив її на землю та намагався зґвалтувати, але залишив місце злочину, прихопивши мобільний телефон потерпілої.

Завдяки злагодженій співпраці Запорізької місцевої прокуратури №2 та Комунарського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області місцезнаходження зловмисника встановлено та його затримано в порядку ст.208 КПК України.

Громадянину Н. повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст.186 та ч.3 ст.15, ч.2 ст.152 КК України, а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

За вчинені злочини йому загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області