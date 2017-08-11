На Рівненщині нелюда судитимуть за вбивство вагітної жінки

Під процесуальним керівництвом Сарненської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування за фактом умисного спричинення тяжких тілесних ушкоджень 32-річній жительці смт.Томашгород, що призвело до її смерті (ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України).

Нагадаємо, що жінка, яка перебувала на 7 місяці вагітності, померла 14.06.2017 від важкої закритої черепно-мозкової травми у Рокитнівській центральній районній лікарні.

За результатами досудового розслідування, що його проводили слідчі Рокитнівського відділу поліції, встановлено, що тілесні ушкодження жінці в ході суперечки спричинив її 35-річний співмешканець.

На підтвердження вини останнього слідством зібрано ґрунтовні докази, на підставі яких Рокитнівським відділом Сарненської місцевої прокуратури обвинувальний акт стосовно чоловіка скеровано на розгляд до Рокитнівського районного суду.

За ініціативи прокуратури обвинувачений перебуває під вартою.

За скоєний злочин чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 10 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області