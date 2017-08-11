На Львівщині судитимуть організаторів мережі домів розпусти

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області, працівниками Нацполіції затримано 46-річного уродженця Черкаської області, який спільно з трьома спільниками, організував у підвальних приміщеннях нічних клубів діяльність «домів розпусти».

Злочинну діяльність зловмисники завуалювали під розважально-танцювальні заклади, де окремі стриптиз-танцівниці та працівники надавали послуги сексуального характеру за грошову винагороду.

Члени організованої групи крім утримання «закладів» здійснювали звідництво, а також втягували нових осіб до зайняття проституцією задля особистого збагачення.

Таким чином, вказані особи вчинили правопорушення, передбачені ч.2 ст.302, ч.3 ст.303 КК України.

Прокуратурою Львівської області скеровано до суду обвинувальний акт щодо усіх членів організованої групи.

За вчинення вказаних злочинів санкціями вказаних статей Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області