У Рівному патрульні затримали буяна, який вимахував ножем перед дівчиною

У Рівному патрульні затримали буяна, який вимахував ножем перед дівчиною

11:00 11.08.2017
У Рівному патрульні затримали буяна, який вимахував ножем перед дівчиною

 

Напередодні, ввечері, патрульні отримали виклик про те, що на майдані Незалежності особа, з ножем у руці, погрожує 20-річній заявниці.

Негайно прибувши на місце події поліцейські затримали чоловіка, на якого вказала збентежена дівчина.

Під час поверхневої перевірки у 32-річного рівнянина інспектори виявили ніж.

Щодо затриманого патрульні застосували спецзасіб кайданки, освідували на стан алкогольного сп’яніння в медичному закладі у лікаря нарколога та склали протокол за ст.173 (дрібне хуліганство) та винесли постанову за ч.1 ст.178 (поява в п’яному вигляді в громадському місці) КУпАП.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Рівного

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Чи допоможе проект Стіна на сході України захиститися від Росії?
10.08.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Янукович может не дожить до вердикта суда
10.08.2017
Яніна Соколовська
Головний редактор порталу «Известия в Україні»
Реакція українців на загибель Ірини Бережної - це був тест на людяність
08.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.