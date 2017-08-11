У Рівному патрульні затримали буяна, який вимахував ножем перед дівчиною

Напередодні, ввечері, патрульні отримали виклик про те, що на майдані Незалежності особа, з ножем у руці, погрожує 20-річній заявниці.

Негайно прибувши на місце події поліцейські затримали чоловіка, на якого вказала збентежена дівчина.

Під час поверхневої перевірки у 32-річного рівнянина інспектори виявили ніж.

Щодо затриманого патрульні застосували спецзасіб кайданки, освідували на стан алкогольного сп’яніння в медичному закладі у лікаря нарколога та склали протокол за ст.173 (дрібне хуліганство) та винесли постанову за ч.1 ст.178 (поява в п’яному вигляді в громадському місці) КУпАП.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Рівного