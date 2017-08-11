Через стрілянину на полтавському пляжі одна людина загинула, серед поранених дитина

Напередодні, близько 19:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що на одному з пляжей Полтави невідомий вчинив стрілянину.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та працівники управління патрульної поліції міста Полтави.



Попередньо встановлено, що між відпочиваючими виникла конфліктна ситуація, яка переросла в бійку між двома компаніями.

Під час сутички 22-річний мешканець Полтави відкрив стрілянину із гладкоствольної рушниці, в результаті якої поранив двох чоловіків (один з яких помер на місці) та дитину 2010 року народження.



По даному факту вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.



Особа, яка вчинила стрілянину затримана та дає свідчення поліції. Проводиться подальша перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

