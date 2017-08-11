Кошмарне вбивство за кілька годин розкрила поліція Закарпаття

Співробітники Великоберезнянського відділення поліції спільно з працівниками поліції Закарпаття за кілька годин розшукали підозрюваного у вбивстві жителя села Мирча.

Сьогодні, 11 серпня, о 03:25 на службу «102» надійшло повідомлення від жителя села Мирча Великоберезнянському районі про те, що в їх поселенні чоловіку нанесли смертельні поранення. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що потерпілий – 22-річний місцевий житель, який отримав тілесні ушкодження за місцем свого проживання.

Співробітники Великоберезнянського відділення поліції спільно з працівниками ГУНП в Закарпатській області встановили, що напав на потерпілого 37-річний чоловік, який проживає за тією ж адресою, але в іншому корпусі будинку. Нападник прийшов вночі до потерпілого, під час розмови перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він попросив у своєї жертви цигарку, на відмову відреагував агресивно, взяв кирку та вдарив нею потерпілого по голові.

Підозрюваного у вбивстві вже затримано в порядку ст. 208 КПК України, за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 ККУ. Сьогодні впродовж дня йому буде повідомлено про підозру, поліція клопоче до суду про обрання запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області