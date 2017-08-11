На Донеччині крихітна дитина ледь не загинула у басейні

На Донеччині крихітна дитина ледь не загинула у басейні

13:20 11.08.2017
На Донеччині крихітна дитина ледь не загинула у басейні

Родина з Костянтинівки відпочивали в приватному домоволодінні в селищі Яцьке Лиманського району.

Дитина послизнулася біля басейну, та впала в воду. Зараз стан здоров’я дитини медики оцінюють як важкий, але вони відмітили, що завдяки вчасній первинній та грамотній допомозі, життю дівчинки нічого не загрожує.

Трагедія трапилася в останній день відпочинку родини. Коли дорослі збирали речі, маленька зі своєю старшою сестричкою знаходились на подвір’ї .
Коли дівчинка упала в басейн 11 – річна сестричка одночасно почала кликати на допомогу та намагалася витягти сестру з води.

Батьки миттєво відреагували та почали надавати доньці первинну медичну допомогу і відвезли маленьку до медичного пункту.

Зараз потерпіла знаходиться в реанімаційному відділенні слов’янської лікарні.

Медики оцінюють стан дитини як важкий, але стабільний. Лікарі відзначили, що завдяки вчасній первинній допомозі, життю дівчинки нічого не загрожує.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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