У Нікополі прокуратура вимагає суворішого покарання для 17-річного грабіжника

Нікопольською місцевою прокуратурою оскаржується вирок суду першої інстанції через м’якість призначеного покарання неповнолітньому хлопцю за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.187, ч.1,2 ст.186, ч.2 ст.190 та ч.1,4 ст.358 КК України (розбій; грабіж, поєднаний з насильством; шахрайство; підроблення документів).

Встановлено, що протягом 2015-2016 рр обвинувачений, погрожуючи ножем, заволодівав мобільними телефонами та планшетами громадян. Злочини хлопець вчиняв у денний час доби в громадських місцях, обираючи своїх майбутніх жертв серед дітей та підлітків.

На його рахунку 10 епізодів крадіжок та розбійний напад.Крім того, зловмисник підробив паспорт громадянина України та використовував його для придбання квитків на залізничний транспорт. Припинив молодик займатися злочинною діяльністю лише коли його затримали та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вироком Нікопольського міськрайонного суду обвинуваченому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Прокуратура не погодилась з рішенням суду, вимагаючи більш суворого покарання, та подала апеляційну скаргу.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області