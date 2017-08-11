У Запоріжжі трьох злодіїв затримали за крадіжку з квартири вчителів

У Запоріжжі трьох злодіїв затримали за крадіжку з квартири вчителів

18:30 11.08.2017
У Запоріжжі трьох злодіїв затримали за крадіжку з квартири вчителів

Запорізькою місцевою прокуратурою № 2 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом викрадення майна з квартири мешканців Комунарського району м. Запоріжжя.

Завдяки спільним скоординованим заходам працівників прокуратури та Комунарського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області безпосередньо після вчинення крадіжки майна з квартири затримано трьох осіб.

На теперішній час вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, за який їм загрожує покарання до 6 років позбавлення волі.

У кримінальному провадженні здійснюється комплекс слідчих дій, досудове розслідування триває, нагляд за повнотою та об’єктивністю якого здійснюється прокурорами Запорізької місцевої прокуратури №2.

Потерпілими ж виявились сім’я вчителів, у яких зловмисники викрали електроніку та вироби з дорогоцінних металів на суму майже 10 тис. грн. Все майно одразу ж було повернуто власникам.

Органи прокуратури продовжують стояти на захисті прав громадян від злочинних посягань.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області

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