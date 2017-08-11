У Черкасах затримано наркодилера, в якого вилучили 300 л. екстракту опію

У Черкасах затримано наркодилера, в якого вилучили 300 л. екстракту опію

23:30 11.08.2017
У Черкасах затримано наркодилера, в якого вилучили 300 л. екстракту опію

Черкаською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Працівниками Черкаської місцевої прокуратури спільно з працівниками Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проведено санкціонований обшук у  домоволодінні жителя міста Черкаси, під час якого виявлено та вилучено  близько 300 літрів опію екстракційного, понад 1 кілограм макової соломи, опій ацетильований у великих розмірах та обладнання, пристосоване для виготовлення й вживання наркотичних засобів.

Правоохоронцями затримано власника домоволодіння на гарячому під час виготовлення наркотичних засобів для наркозалежних жителів міста, які  перебували в його домоволодінні.

На підставі зібраних у провадженні доказів зазначеній вище особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області

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