На Черкащині чоловіка судитимуть за привласнення держкоштів у великих розмірах

За процесуального керівництва прокуратури Черкаської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням місцевого жителя у службовому підробленні та заволодінні грошовими коштами державного бюджету України в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що місцеві жителі за попередньою змовою з директорами підприємств, умисно, з корисливих мотивів у період з червня до грудня 2011 року незаконно заволоділи грошовими коштами загального фонду Державного бюджету України під час виконання будівельних робіт згідно з проектом ліквідації однієї із шахт в м. Ватутіне на суму більш як 15 млн. грн.

Один з них близько 3 років перебував у розшуку. В травні 2017 року працівниками Управління Служби безпеки України в Черкаській області спільно з працівниками патрульної поліції особу затримано в порядку ст. 208 КПК України на території іншої області.

Під час затримання зловмисник представився іншою особою та надав працівникам поліції підроблене посвідчення водія.Наразі обвинувальний акт у зазначеному вище кримінальному провадженні скеровано до суду. Стосовно інших 5 співучасників злочину кримінальне провадження перебуває на розгляді в суді.

Cанкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області