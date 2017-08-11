На Черкащині у смерті трирічного хлопчика звинувачують його родичів

Нагадаємо, ще на початку січня 2017 року до Смілянської центральної районної лікарні каретою «швидкої допомоги» з місця проживання одного із сіл району, з тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозкової травми, множинних гематом та у непритомному стані був доставлений три річний хлопчик.

Наступного дня від отриманих травм дитина померла у лікарні. За даним фактом слідчим відділенням Смілянського відділу поліції було відкрито кримінальне провадження.

Після проведення ряду експертиз та слідчих дій по встановленню обставин даної події, правоохоронці з’ясували, що вказані тілесні ушкодження, які спричинили смерть потерпілому, ударами рук та ніг завдали 26-річна мати та її 29-річний співмешканець.

На даний час за вчинене кримінальне правопорушення особам оголошено про підозру за частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та направлення справи до суду.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк на строк від п'яти до восьми років.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області