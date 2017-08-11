Одна людина загинула, ще двоє поранені під час вибуху на Дніпропетровщині

В результаті вибуху гранати в місті Новомосковську загинув чоловік.

Ще двоє молодих людей з численними осколковими пораненнями направлені до лікарні.

Днями біля магазину на перехресті вулиці Заводської та провулка Толстого в місті Новомосковську внаслідок вибуху гранати загинув 59-річний місцевий мешканець. Під час огляду місця події біля бетонної плити поліцейські вилучили фрагменти гранати - численні металеві осколки, кільце, зразки поверхні землі та інші речові докази.



Вибух стався біля магазину. Поряд із чоловіком в момент вибуху знаходилося двоє студентів 18 та 19 років. З численними осколковими пораненнями верхніх та нижніх кінцівок вони направлені до хірургічного відділення лікарні.



Під час спілкування із правоохоронцями молоді люди не змогли пояснити причину вибуху. Тож працівники кримінальної поліції негайно організували необхідні оперативно-розшукові заходи для встановлення обставин злочину та особи зловмисника.



Під час відпрацювання всіх можливих версій оперативники з’ясували, що причиною вибуху стала помста та неприязнь один до одного двох мешканців мікрорайону Кулебівка.



В ході слідчих та розшукових заходів був встановлений недруг загиблого пенсіонера. Ним виявився 57-річний раніше судимий місцевий мешканець. Він зізнався у скоєному та надав свідчення про обставини події. Підозрюваний розповів, що між ним і загиблим протягом тривалого часу склалися погані стосунки. Тож коли він побачив недруга, який стояв поблизу магазину, у нього виникла ідея кинути в його бік гранату. Пояснив, що боєприпас знайшов поблизу військової частини.



Як розповів начальник кримінальної поліції Новомосковського ВП підполковник поліції Андрій Клименко, в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України чоловіка затримали.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

