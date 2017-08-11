На Київщині нелюда засудили за звіряче вбивство неповнолітньої дівчини

На Київщині нелюда засудили за звіряче вбивство неповнолітньої дівчини

15:00 11.08.2017
На Київщині нелюда засудили за звіряче вбивство неповнолітньої дівчини

Установлено, що у липні 2015 року, 22-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на четвертому поверсі недобудованої будівлі в смт. Ворзель на грунті раптово виниклих неприязних відносин, які виникли в результаті образи, підійшов ззаду та штовхнув неповнолітню на бетонну підлогу. 

В подальшому кривдник, розуміючи, що дівчина подає ознаки життя, дістав розкладний ніж та жорстоко наніс майже 40 ударів по тілу, завдавши їй особливих страждань, від яких неповнолітня померла на місці. Крім того, зловмисник викрав фотоапарат та планшет, які належали неповнолітній. 

Дії зловмисника кваліфіковано за п. 4 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) КК України та ч.2 ст.185  (крадіжка, вчинена повторно) КК України.

За клопотанням Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На підставі зібраних у своїй сукупності доказів Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури доведено вину обвинуваченого у повному обсязі та останього засуджено до довічного позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області

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