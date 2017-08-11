У Запоріжжі поліція оперативно розкрила вбивство через необережність

До Дніпровського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що у відділенні реанімації 5-ї міської лікарні помер мешканець вулиці Щасливої, 1971 року народженн

Напередодні ввечері його було доставлено до медичного закладу з тяжкою травмою голови.



Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження потерпілий отримав ще 06 серпня, неподалік місця мешкання. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, згаданий громадянин поводився неадекватно, чіплявся до перехожих. Близько 22:00 у нього виник черговий конфлікт з невідомим чоловіком. Той вдарив опонента, після чого останній, втративши рівновагу, впав та вдарився головою.



Вжитими заходами працівниками карного розшуку встановлено, що тілесні ушкодження потерпілому завдав мешканець тієї ж вулиці, 1991 року народження. Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 119 Кримінального кодексу України (Вбивство через необережність). Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

