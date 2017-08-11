У Хмельницькому зухвалий злочин оперативно розкрила камера спостереження

У Хмельницькому зухвалий злочин оперативно розкрила камера спостереження

17:30 11.08.2017
У Хмельницькому зухвалий злочин оперативно розкрила камера спостереження

Крадіжка сталася близько 15:30 у супермаркеті по вул. Соборній в обласному центрі.

Підібравши ключ від шафки, зловмисник викрав сумку з особистими речами, які належали 51-річній волонтерці з Нідерландів. Серед викраденого були документи потерпілої, телефон та особисті речі.

Жінка сильно хвилювалася, оскільки наступного дня мала повертатися додому, а серед викраденого був і її паспорт.

Працівники поліції прибули на місце події за лічені хвилини. Переглянувши відео з камер спостереження, вони вирахували крадія і впізнали свого давнього «знайомого» — 52-річний чоловік, який викрав речі потерпілої, вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Поліцейські оперативно розшукали зловмисника. Як виявилось, викрадені речі він заховав у камері схову на автовокзалі. Правоохоронці усе вилучили і повернули власниці.

Тепер зловмиснику доведеться відповідати перед законом за ч. 3 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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