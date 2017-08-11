У Дніпрі патрульні швидко затримали підозрюваного у підрізі та пограбуванні

О 20:30 до поліції надійшов терміновий виклик.

Жінка повідомила, що на її доньку з хлопцем на Мануйловському проспекті напав невідомий, вдарив ножем молодого чоловіка, забрав сумку з особистими речами та втік. Пораненого забрали лікарі швидкої, а інформацію про подію швидко передали найближчим екіпажам. Патрульні, не гаючи час, почали відпрацьовувати район.

Завдяки вичерпній інформації свідків, поліцейські мали детальну інформацію що до того, як виглядає нападник. Незабаром, чоловіка схожого за прикметами побачили неподалік від місця злочину. Підійшовши до громадянина, патрульні оглянули чоловіка та виявили на його одязі плями, схожі на кров.