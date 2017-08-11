У Запоріжжі підозрюваний в різанині кидався з "заточкою" на патрульних

Під час перевірки території Дніпровського району, патрульні поліцейські отримали о 21:09 годині виклик від чергового про тілесні ушкодження на вулиці Звенігородській біля під'їзду.

На місці події виявили швидку допомогу та 35-річного потерпілого з ножовим пораненням в грудну клітину зліва та ножовим поранення губи, чоловіка госпіталізували.



Під час обстеження території інспектори виявили кухонний ніж біля фонарного стовба неподалік. Зайшовши до під'їзду, між 3 та 4 поверхом екіпаж побачив сліди крові.

Інспектори опитали місцевих мешканців та встановили, можливе місце проживання нападника, який наніс ножове поранення в грудну клітину потерпілому.

За вказаною адресою, двері помешкання правоохоронцям відкрили мешканці квартири. З їх дозволу патрульні зайшли до приміщення, де виявили 41-річного нападника, який був у крові, чинив опір та кидався на поліцейських із "заточкою" в руках.

Згідно ЗУ «Про національну поліцію», патрульні оголили зброю та наказали кинути предмет на землю. Чоловік виконав вимогу, його затримали.

Як пояснив згодом затриманий, у нього відбуласт сутичка з потерпілим, під час якої він пішов додому, взяв кухонний ніж і завдав йому тілесних пошкоджень.

На місце викликали слідчо-оперативну групу Дніпровського відділку поліції. Затриманого доставили до поліції. "Заточку" та кухонний ніж вилучив на місці експерт. Постраждалий перебував на операції.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області