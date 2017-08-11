На Херсонщині грабіжник поранив людину та кілька годин тікав під поліції

В результаті розбійного нападу поранення отримала 62-річна продавець магазину. Жінка захищалася від нападника, в результаті чого він сильно порізав їй руки.

Чоловік забрав понад 2 000 гривень з каси та золотий ланцюжок потерпілої. Зловмисник намагався втекти від переслідування поліцейських. Він стрибнув у річку, щоб переплисти на інший берег і переховатися в одному з сіл Дніпропетровської області.

Працівники поліції вже чекали його на іншому березі, де і затримали.

Подія сталася у смт.Нововоронцовка. Приблизно о 16:20 у продуктовий магазин зайшов місцевий житель і одразу приставив ніж до шиї жінки-продавця. Чоловік вимагав віддати виручку. Пенсіонерка чинила опір, в результаті чого у неї численні поранення рук. Нападник забрав гроші, ланцюжок і втік. Потерпіла одразу викликала поліцію.



Жінка вказала працівникам Нововоронцовського відділення поліції особу зловмисника, який виявився її 27-річним односельцем.

Поліцейські переслідували нападника кілька годин. Він втік до одного з сіл Дніпропетровської області.

Там оперативники встановили його місцезнаходження. Коли зловмисник побачив поліцейських, то кинувся в очерет і став перепливати річку.

Місцеві рибалки допомогли працівникам поліції та надали їм свій човен, на якому слідчі та оперативники дісталися іншого берега, де о 21:00 затримали втікача.

- Затриманим виявися місцевий житель, раніше судимий за крадіжку. Потерпіла упізнала його. Також він вказав місце, де викинув ніж, - повідомив начальник Нововоронцовського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області Олег Однолько.



Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України "Розбій" (карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна).

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

