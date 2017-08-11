У Херсоні патрульні затримали жорстокого вуличного грабіжника-гастролера

Жертвою зловмисника стала 32-річна жінка. У Таврійському мікрорайоні біля багатоповерхівки до неї підбіг невідомий, сильно вдарив кулаком в обличчя, після чого зірвав з шиї золотий ланцюжок і забрав сумку.

Зловмисника затримали упродовж години. Через дії нападника у потерпілої діагностували перелом носа.

Затриманим виявився 22-річний житель Скадовського району, у нього вилучили речі жертви. Чоловік раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за спробу угону.



У Херсонському відділі поліції зловмисник пояснив, що спеціально приїхав у Херсон, щоб скоїти серію майнових злочинів та повернутися додому. Наразі чоловік перевіряється на причетність до скоєння інших кримінальних правопорушень на території обласного центру.



Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.187 Кримінального кодексу України "Розбій" (карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років).

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

