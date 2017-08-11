На Закарпатті чоловік загинув через те, що його виштовхнули з кузову вантажівки

Поліція вивчила всі обставини нещасного випадку на Тячівщині та встановила, що чоловік в селі Добрянське загинув через напад свого знайомого.

На службу «102» надійшло повідомлення від медиків про те, що вони виявили тіло 49-річного чоловіка в селі Добрянське Тячівського району.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що близько 20 години п’ятеро осіб їхали на саморобному вантажному автомобілі з кузовом: один був за кермом, двоє в кабіні та двоє у вантажній платформі. Всі вони – чоловіки віком від 21 до 74 років, мешканці села Добрянське. Ті особи, які їхали в кузові, розпивали спиртні напої. Зрештою один із них випав, машина проїхала ще 15 метрів та зупинилася. Потерпілий від отриманих травм помер.

Співробітники Тячівського відділу поліції спільно зі спеціалістами відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи, слідчого управління ГУНП та управління карного розшуку поліції Закарпаття встановили, що 53-річний чоловік, який їхав в кузові з потерпілим, застосував проти нього силу. Лише після цього той випав з машини та загинув.

Винуватцю трагедії вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області