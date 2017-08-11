На Львівщині п’яний водій на смерть збив свого товариша

Дорожньо-транспортна пригода сталась напередодні, о 22:00, у селі Підгать, Мостиського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Шаран», 45-річний мешканець одного з сіл Мостиського району, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на 60-річного односельчанина. Внаслідок отриманих травм чоловік помер дорогою додому.

Перед автопригодою водій спільно з померлим та ще одним 42-річним односельчанином розпивали спиртні напої. Згодом він вирішив поїхати на пасовище та напоїти свого коня. Товариші поїхали разом із ним. На пасовищі власник «Фольксвагену» і вчинив наїзд, не зауваживши, що позаду автомобіля знаходиться загиблий.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області