У Тернополі розлючений громадянин Конго побив поліцейського

Кримінальне провадження за частиною другою статті 345 Кримінального кодексу - умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків розпочато щодо громадянина Конго.

Напередодні у чергову частину Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового медика Тернопільської обласної лікарні про те, що в даний лікувальний заклад для надання медичної допомоги звернувся оперуповноважений тернопільської поліції.

У пацієнта діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забійну травму передпліччя.



З’ясувалося, в ході проведення операції «Мігрант» лейтенант поліції разом з колегами виявили по вулиці Корольова в обласному центрі 32-річного громадянина Конго, який перебуває на території України незаконно.

Іноземець поводився неадекватно і в ході спілкування наніс працівникові поліції тілесні ушкодження.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

