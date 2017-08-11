У Полтаві через карколомну ДТП до лікарні потрапив мотоцикліст
У Полтаві через карколомну ДТП до лікарні потрапив мотоцикліст
ДТП сталась у Полтаві близько 20:30 на перетині вулиць Європейської та Степового Фронту.
Автомобіль ВАЗ (Lada Priora), під керуванням 48-річного полтавця зіштовхнувся з мотоциклом Suzuki, під керуванням 29-річного чоловіка.
В результаті зіткнення мотоцикліст потрапив до лікарні.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області