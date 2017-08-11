У Полтаві через карколомну ДТП до лікарні потрапив мотоцикліст

ДТП сталась у Полтаві близько 20:30 на перетині вулиць Європейської та Степового Фронту.

Автомобіль ВАЗ (Lada Priora), під керуванням 48-річного полтавця зіштовхнувся з мотоциклом Suzuki, під керуванням 29-річного чоловіка.

В результаті зіткнення мотоцикліст потрапив до лікарні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області