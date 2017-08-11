На Житомирщині конфлікт у кафе перетворився на криваву різанину

У Народицькому районі конфлікт у кафе закінчився для 34-річного жителя с. Клочки проникаючим пораненням черевної порожнини та госпіталізацією.

У ході перевірки інформації поліцейські зібрали свідчення причетності до події іншого місцевого чоловіка.

За наявною інформацією, чоловіки зустрілись у місцевому кафе, де між ними виник раптовий конфлікт через місця для відпочинку.

Згодом з’ясування стосунків продовжилось за місцем проживання одного із них. Для його гостя цей візит закінчився ножовим пораненням та лікарняним ліжком.



Нині травмований розповідає поліцейським, що саме 31-річний господар будинку, куди він разом з друзями прийшов, аби «завершити розмову», наніс йому тілесні ушкодження. Той, у свою чергу, заперечує свою причетність до ножового поранення.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

