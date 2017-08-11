На Вінниччині померла у лікарні побита власним чоловіком жінка

Працівниками Тульчинського відділення поліції за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень затримано 41-річного жителя смт Шпиків. Чоловік, знаходячись напідпитку, наніс тілесні ушкодження жінці, від яких вона через декілька днів померла.

Як розповів керівник Тульчинського відділення поліції Василь Костишен, 10 серпня до поліції надійшло повідомлення з лікарні про смерть пацієнтки. В ході проведення судово-медичної експертизи з’ясувалось, що 39-річна жінка померла в наслідок чисельних побоїв.



Поліцейські встановили, що винуватцем трагедії є 41-річний чоловік загиблої та затримали підозрюваного в процесуальному порядку. В поліції затриманий розповів, що 4 серпня разом з дружиною розпивав спиртні напої у своєму будинку та неодноразово сварились. На подвір’ї домоволодіння між ними виникла чергова сварка, в ході якої він декілька раз вдарив дружину. Від отриманих ударів жінка впала, вдарилась головою об сходи та втратила свідомість. Поранену виявила донька та викликала швидку.



Чоловік визнає свою вину та виправдовується тим, що знаходився під дією алкоголю.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Ведуться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

