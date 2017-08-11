У Львові жінка-водій травмувала дівчинку, яка каталася на роликах

У Львові жінка-водій травмувала дівчинку, яка каталася на роликах

19:30 11.08.2017
У Львові жінка-водій травмувала дівчинку, яка каталася на роликах

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 10 серпня о 13.50 на вулиці Туган-Барановського у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Ford Mondeo», 22-річна львів’янка, скоїла наїзд на 12-річну дівчинку, яка різко виїхала на проїжджу частину дороги, катаючись на роликах.

Внаслідок автопригоди школярку госпіталізовано з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана лівого передпліччя, перелом лівого стегна».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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